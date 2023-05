«Le Président Zelensky et le peuple d’Ukraine se battent pour les valeurs et pour le devoir que ce prix incarne», a déclaré la responsable lors de la remise au président et au peuple ukrainiens du prix Charlemagne pour la promotion de l’unité européenne. «Ce faisant, ils se battent également pour notre propre liberté et nos valeurs», a-t-elle ajouté.