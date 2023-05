Ce dimanche 14 mai, c’est la fête des mamans ! Pour l’occasion, les stars de la télévision et de la chanson n’ont pas manqué de célébrer leur maman ou de partager les cadeaux reçus par leurs enfants. Photos, vidéos et messages de remerciements et d’amour ont été partagés pour célébrer celles qui nous ont donné la vie.

Caroline Fontenoy et Sarah De Paduwa ont, ainsi, opté pour des photos de leurs enfants, alors que SilentJill (alias Jill Vandermeulen) ou Daniela Prepeliuc ont préféré partager une photo de famille. Enfin, il y a celles qui ont préféré publier des photos d’époque, comme Angèle et Ophélie Fontana.