Le splendide doublé de Gundogan dans la victoire de Manchester City à Everton (vidéos)

Un nouveau doublé et une passe décisive d’Ilkay Gündogan ont offert à Manchester City un succès aisé à Everton (3-0) et trois points précieux dans la course au titre, dimanche, lors de la 36e journée de Premier League.

Grâce à cette victoire, City compte à nouveau quatre points d’avance sur Arsenal, alors que les deux équipes ont le même nombre de matches joués (35).