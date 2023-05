Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

C’est une catastrophe pour Bernard et son fils Ludovic. Leur maison située à la rue Fosse du Bois à Pâturages a été détruite par les flammes ce dimanche en fin d’après-midi. Appelés vers 16h45, les pompiers de la caserne de Mons ont eu fort à faire. La maison s’est embrasée en quelques minutes, l’éteindre était autrement plus difficile. Vers 19h, les pompiers étaient toujours en train d’arroser le toit et de faire tomber les tuiles.