Quatre politiques nous dévoilent leurs tatouages: Zakia Khattabi, Ludivine Dedonder, Georges-Louis Bouchez et Sébastian Pirlot nous révèlent leurs secrets (vidéos)

Autrefois décriés, synonymes de vulgarité ou associés à la délinquance voire à la prison, les tatouages sont aujourd’hui de plus en plus acceptés et répandus.

Chaque année, 500.000 Belges prennent d’ailleurs la décision de se faire tatouer une partie de leurs corps. Parmi eux, des personnalités qui parfois exhibent fièrement leurs dessins ou d’autres qui les gardent plus discrètement pour eux.

Pour la nouvelle série vidéos Sudinfo, que vous retrouverez dans onglet sudinfo/vidéos, quatre visages de la politique belge ont accepté de se livrer sans concession sur leurs choix, les significations, la douleur, le prix et le regard porté par leurs pairs sur ce qui reste un choix de vie.

Nous sommes donc allés à la rencontre de Zakia Khattabi, Ludivine Dedonder, Georges-Louis Bouchez et Sébastian Pirlot qui ont accepté de nous dévoiler tous les secrets de leurs tatouages.