Remco Evenepoel déçu par sa performance malgré la victoire dans le contre-la-montre: «Ce n’est pas le meilleur résultat»

« Dans la première partie, j’avais le rythme que je visais. Mais je ne me suis pas senti bien dans la deuxième partie, avec le vent de face. J’ai retrouvé de bonnes jambes dans la partie technique à Cesena », a poursuivi Evenepoel, manifestement déçu de n’avoir pas pris plus d’avance sur ses concurrents au général.

De retour en rose, Remco Evenepoel a voulu garder le positif. « Ce n’est pas le meilleur résultat, mais je remporte quand-même l’étape, ce qui est bien. On peut se satisfaire de la victoire et de reprendre le maillot. » Il compte désormais 45 secondes d’avance sur Thomas et 47 sur le Slovène Primoz Roglic (Jumbo-Visma). « C’est bien d’avoir cet avantage avant la montagne. INEOS aura forcément des plans pour m’attaquer maintenant, mais nous avons une très bonne équipe et je garde confiance. »