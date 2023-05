Hocley: le Waterloo Ducks terrasse le Léopold

Après leur succès sur le fil, samedi, lors de la manche aller (4-3), les protégés de Jean Willems avait pris un petit avantage psychologique sur leurs adversaires du jour, privés de leur capitaine, John Verdussen, blessé. Mais ce second rendez-vous de la demi-finale s’annonçait plus indécis que jamais vu les qualités offensives affichées par les 2 équipes. Une force de frappe impressionnante pour le Léopold (et ses 111 buts inscrits lors de la phase régulière) et une efficacité retrouvée sur penalty avec un Victor Charlet en toute grande forme. En première période, et sans surprise, ce sont les Ucclois qui se montraient les plus entreprenants et qui multipliaient les assauts devant la cage de Simon Vandenbroucke. Mais le Léo manquait de précision dans le dernier geste alors qu’il contrôlait assez largement les débats. Toutefois, à la 28e minute, Gaspard Baumagarten ouvrait logiquement le score sur une phase de penalty. La joie était pourtant de courtée durée du côté des supporters locaux puisque Victor Charlet répliquait, 3 minutes plus tard, sur penalty. Une égalisation flatteuse puisque c’était la première véritable tentative des Ducks dans cette rencontre.

En seconde période, la tension montait entre les protagonistes et les échanges étaient parfois un peu plus déstructurés. Et à la 57e minute, Jeremy Wilbers donnait l’avantage aux siens sur une frappe puissante qui ne laissait pas la moindre chance à Romain Henet. C’est ensuite Victor Charlet qui assénait un nouveau gros coup au Léopold en inscrivant le numéro 3, à nouveau sur penalty. Les esprits s’échauffaient et Maxime Van Oost, de retour aux affaires après sa blessure, et Gaëtan Dykmans, recevaient une carte jaune et dans les dernières secondes, Arthur Verdussen fixait le score définitif à 2-3. Une seconde défaite en moins de 24 heures qui privait la meilleure équipe du championnat régulier (1 seul revers en 22 sorties) de la finale.

Le Léo n’a pas affiché la même efficacité en demi-finales « Ce qui nous a simplement manqué lors de cette 2e demi-finale, c’est d’inscrire des buts », regrettait le coach Agustin Corradini, très éprouvé. « Pour le reste, nous avons tout fait. Mais c’est ça le sport de haut niveau. C’est celui qui marque le plus qui s’impose. Emotionnellement, nous n’avons pas été au niveau même si nous devrons analyser en détail ce qui a fait défaut face au Watducks. Mais il faut reconnaitre que, hier, nous n’avons pas non plus évolué à notre véritable niveau. Nous devrons revenir meilleurs la saison prochaine. »

Du côté de William Ghislain et des vainqueurs, c’était naturellement l’euphorie. « Nous avons battu la meilleure équipe du championnat à deux reprises. Nous n’étions pas favoris mais nous avons mis du cœur dans ces prestations. Nous avons bien défendu et nous avons été très réalistes sur penalty. Nous sommes en finale et il faut bien reconnaître que nous avions certains doutes, en début de saison, sur notre capacité à y parvenir avec une équipe jeune. »