Drame à Saint-Sauveur après une collision entre une moto et une voiture: une passagère a perdu la vie

Le drame s’est joué dans un carrefour où un automobiliste n’a, malheureusement, pas vu arriver une moto. Deux personnes se trouvaient sur cette moto de type Goldwing. « Le pilote a été conduit vers l’hôpital, je n’ai pas plus de précision », a commenté le capitaine Eric Stasik de la zone de secours de Wallonie picarde. Sous la violence du choc, la passagère arrière de la moto a été éjectée. La victime a été tuée sur le coup. Le pilote de la moto a été blessé et admis à la clinique Santa-Maria de Renaix. « Quant à la passagère, elle est décédée sur place. C’est un carrefour dans une petite route de campagne ». La victime, âgée de 70 ans, était domiciliée à Brakel. Le SMUR de Renaix, une ambulance et un balisage de Leuze étaient présents sur les lieux de l’accident ainsi que la police locale.