Jeu de balle - Isières a fait de son mieux pour arracher un petit point face à Baasrode

Isières 7 Baasrode 13 Isières : Dulieu et Birlouet ; Cuvelier, Scarcez et Delbecq. Baasrode : Masure et De Blomme ; M. Daubechies, De Moor et Roger. Arbitre : M. Mariaule. Balles outres. – Au rechas : Daubechies 8 ; Cuvelier 5 ; Dulieu et Scarcez 3 ; De Blomme, De Moor et Roger 2 ; Birlouet, Delbecq et Masure 1. Livrées mauvaises : De Moor 6 ; De Blomme, Delbecq, Masure et Scarcez 4 ; Daubechies, Dulieu et Raguet 3 ; Cuvelier 2. Courte : Cuvelier 1.

Eric de Boer

Donatien Delbecq l’avait dit en préface : Isières viserait avant tout le point avant de voir ce qu’il y aurait lieu de faire. Au final, les gars de la Fraternelle, quasiment muets à la frappe, ont été heureux de pouvoir atteindre leur but car, reconnaissons-le, il tient du miracle. Certes, si le marquoir indiquait 0-2 en début de lutte, cela aurait pu être aussi 1-1. Après 0-1 sur une belle livrée de Masure à 40 à 2 qui écrasait un Cuvelier impuissant, l’excellent Dulieu remontait un jeu de 15-40, mais décordait son service à 40-40 pour une chasse à corde. Avec un Daubechies déjà en feu, bien relayé par Roger chaque fois qu’il fut sollicité, Baasrode s’envola à 0-4, sous le regard médusé des supporters isiérois. Une brève permutation entre Cuvelier et Delbecq coïncida avec l’ouverture du score locale via Birlouet à 40 à 2 s’adjugeant une chasse à corde. Après 2-5, Baasrode, approchant de la pause, se mit alors à fauter tant et plus à la livrée notamment, pour le plus grand bonheur d’Isières qui revint à 5-7.

À la reprise, Baasrode remit le rouleur compresseur en marche, donnant des sueurs froides aux Athois. Scarcez décordait son rechas à 40 à 2 dans le jeu de reprise. 5-9 par De Moor et même 5-10 par Roger qui s’imposait à Birlouet pour la première fois de la partie, il y avait le feu dans la baraque isiéroise d’autant que Daubechies avait de plus en plus de mal à être évité et que la frappe athoise était aux abonnés absents. A 5-11, De Blomme pensait apporter sa pierre à l’édifice, mais à 15-40, il trouvait par deux fois le coup de gant de Cuvelier, entrecoupé d’une livrée au large.