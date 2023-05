Une dernière traversée nostalgique du stade des Bas-Prés, avant la démolition et le déménagement...

C’était donc notre dernière aux Bas-Prés. Ce stade surnommé le Lego. Ancien repaire du club de Wallonia Namur, aspiré par l’UR Namur en 2002, le stade Communal aura vu défiler un paquet de joueurs et de dirigeants du matricule 156 en un peu plus de 20 ans. Une tombe creusée en plein milieu du terrain, des titres de champion, des supporters toujours fidèles malgré la dynamique de résultats, qui se moquent de leurs joueurs, font grève ou montent sur la pelouse pour en découdre avec les adversaires, des matchs de gala face au Standard, la venue de La Gantoise en Coupe de Belgique, un record d’affluence pour le match de la montée dans l’ancienne D2 (perdu face à Geel), des bénévoles aux nouveaux visages ou de la première heure, un ancien joueur qui interrompt le match en s’asseyant dans le rond central, une pelouse très souvent plus que correcte, autant de souvenirs, et il y en a bien d’autres, qui reviennent à la surface au moment de refermer le livre des Bas-Prés. Un terrain qui restera à jamais historique pour l’Union avec cette montée comme ultime adieu.

Place désormais à Jambes et au stade Adeps. Un autre contexte, une autre rive, une autre atmosphère. Une nouvelle fois, les Merles vont devoir s’acclimater à un nouveau nid. Il faudra faire vite. Au risque de vivre une saison beaucoup moins fun et où le défi sportif sera également une découverte.