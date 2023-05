Faut-il réduire les salaires de nos députés?Vos élus du Centre vous répondent!

La question du salaire des parlementaires belges est toujours sur la table. Parler salaire est généralement tabou pour de nombreux Belges, et pour nos élus ? Cela peut faire grincer des dents, même s’ils ont un devoir de transparence. Mais ils ne refusent pas le débat. Depuis les déboires du bureau du Parlement wallon et le scandale des pensions dépassant de 20 % le plafond légal, même le nouveau président André Frédéric a évoqué une « certaine modération salariale » lors de sa prise de fonction.

Statut de « privilèges »

À un peu plus d’un an des élections de 2024, certains partis eux-mêmes qualifient de « privilèges » du statut de parlementaire et de sa pension. Voyages peu transparents, indemnités complémentaires, pensions illégales… En Région wallonne, PS et MR semblent un peu moins enclins à revoir le statut et la rémunération des députés, ils acceptent le dialogue sur une harmonisation entre les régimes parlementaires. De leur côté, les Engagés, le PTB, Ecolo et Défi se disent eux clairement favorables à une réforme. Défi propose ainsi des mesures de décumul, de limitation de mandats successifs de « limiter les indemnités de sortie et de soumettre à l’impôt l’indemnité forfaitaire pour frais exposés », complément de salaire de plus de 2400 € nets/mois.