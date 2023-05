D2 | Pas de miracle pour Solières qui est relégué: l’Union Hutoise verra donc le jour en D3

Namur 4

Solières 3

Buts : 6e Rosmolen (1-0), 43e Crahay sur pen (1-1), 45e Lwangi sur pen. (2-1), 63e Jeandries (2-2), 68e Khaida (3-2), 73e Detienne (4-2), 90e Crahay (4-3). Namur : Tonnet, Erdogan, Ghaddari, Vander Cammen, Eloy, Baudot, Dheur, Rosmolen (64e Crame), Lwangi (76e Olojede), Bakija (64e Detienne), Khaida (75e Degryse). Solières : Bairamjan, Vancoppenolle, Espeel, Peisson, Bartholome, Lokando, Ndeon (57e Mashaka), Bacanamwo, Jeandries, Crahay, Kabeya. Carte jaune : Crahay. Carte rouge : 45e Bartholome (2 CJ). Arbitre : Chaspierre.

On le savait, c’était malheur au vaincu dans ce match et encore plus particulièrement pour les Solièrois qui jouaient leur survie dans une lutte à distance avec Jette. Si l’issue est désormais connue et négative, la troupe de Pascal Bairamjan aura tout donné chez des Namurois qui devaient eux aussi l’emporter pour conserver leur deuxième place et valider leur montée en N1. Revenus deux fois au score, et réduits à dix, Solières a vécu un dernier match fou mais n’aura pas su mener et donc réellement espérer. « Ce n’est pas aujourd’hui qu’on descend mais je peux être fier de l’équipe ce dimanche », lâche le T1 Pascal Bairamjan. « Nous avons joué à dix une mi-temps et sommes en effet revenus au score deux fois, mais leurs deux premiers buts viennent d’erreurs de notre part, c’est ce qui nous a été fatal depuis le début de la saison. »

C’était très mal embarqué pour les visiteurs après l’ouverture du score de Rosmolen dès la sixième minute. Mais encore une fois, c’est le capitaine exemplaire, le gardien reconverti dans le jeu, Maxime Crahay, atterri à Charleroi d’un avion en provenance de Roumanie deux heures avant le match, qui allait remettre Solières dans la course. Un penalty converti à quelques minutes de la pause, toutefois pas suffisant pour que Solières s’extirpe de sa situation. Surtout que les Hutois allaient à nouveau être menés quelques secondes à peine plus tard, sur un autre penalty sifflé cette fois en faveur des Namurois. Solières voit en plus Bartholome, de retour dans l’équipe à la place de Diallo, seul changement par rapport à la courte défaire contre Rebecq, être exclu pour une deuxième jaune.

Solières doit jouer toute la seconde période à dix et c’est pourtant eux qui vont marquer le prochain but. Jeandries est bien placé pour conclure une action juste après l’heure de jeu et instiller le doute chez les supporters adverses, sans interrompre leurs chants.

Doublé d'un Crahay à peine descendu d'avion

Le doute n’aura par contre pas eu le temps de s’installer chez les joueurs locaux, qui marquent deux buts coup sur coup pour se mettre à l’abri et relancer la fête dans les tribunes. La réduction du score solièroise, d’un coup-franc aussi sublime qu’inutile d’un Crahay décidemment omniprésent, ponctue la saison d’une équipe qui se retrouvera en D3, sous le nom d’Union Hutoise, la saison prochaine, toujours avec Pascal Bairamjan aux commandes. « Maxime est un joueur qui a le niveau pour jouer dans le jeu en D3 voire D2, il l’a montré ce dimanche. Je pense qu’on va commencer avec lui comme attaquant la saison prochaine (rires). »