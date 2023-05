Mogi Bayat fait parler de lui dans les médias français: le célèbre agent en est venu aux mains avec le directeur général du FCNantes!

À l’arrêt depuis de longues semaines, Nantes a timidement réagi en prenant un point à Toulouse dimanche à l’occasion de la 35e journée de Ligue 1 (0-0) mais sa situation reste on ne peut plus précaire dans la course au maintien après ce douzième match consécutif sans succès.

Dans la zone rouge au coup d’envoi, les Nantais sont toujours relégables avec un point de retard sur Auxerre, le seizième, alors que Toulouse profite de son côté de ce match nul pour officiellement assurer son maintien dans l’élite.