Tour final P4: Bracquegnies B poursuit son petit bonhomme de chemin en éliminant Quiévrain (VIDÉOS)

« Aller au bout ! »

« Face à Quiévrain, une très belle équipe, bien organisée, je pensais que nous serions parvenus à garder le zéro derrière lorsque notre adversaire a loupé un penalty. Une minute plus tard, ce fut notre tour alors que nous aurions pu nous mettre à l’abri. Et au final, grâce à un changement payant, Quiévrain est parvenu à égaliser sur son unique véritable opportunité franche de la seconde période. La pièce est tombée du bon côté lors de la séance des tirs au but, ce qui nous offre le droit de défier Hensies B jeudi au tour suivant. Du soleil, un beau terrain, un bel adversaire et une qualification : le dimanche parfait. Et maintenant que nous y sommes, oui, nous voulons aller au bout ! »

