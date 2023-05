Grisaille, pluie, soleil: un temps changeant pour débuter la semaine, des maxima compris entre 12 et 18ºC

Puis, rayons de lumière et averses échangeront leurs places. Ainsi, tandis que les éclaircies baigneront l’ouest en fin d’après-midi, la pluie gagnera le centre et l’est. Les maxima oscilleront entre 12 et 15ºC dans l’ouest et entre 15 et 18ºC dans l’est.

Mardi, le ciel sera changeant avec des éclaircies, des nuages cumuliformes et quelques averses, surtout sur l’est. Les maxima seront frais, de 8ºC en Hautes Fagnes à localement 14ºC dans le centre. Le vent de secteur nord renforcera la sensation de fraîcheur.