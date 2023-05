Le puissant cyclone Mocha a fait au moins cinq morts et provoqué de nombreux dégâts

D’après la chaine d’information BBC, le cyclone a causé d’importants dégâts à Kutupalong, le plus grand camp de réfugiés au monde, situé près des côtes de Cox’s Bazar, où la reine Mathilde s’était rendue en février dernier. Plus d’un millier de tentes et de huttes y ont été détruites. Le camp Kutupalong abrite près d’un million de réfugiés rohingyas, qui ont fui le régime militaire birman.

À l’approche du plus puissant cyclone depuis près de 20 ans, des milliers de personnes avaient été évacuées tant au Bangladesh qu’en Birmanie voisine. Au moins 300.000 personnes avaient été emmenées dimanche dans des zones plus sûres au Bangladesh et 100.000 en Birmanie. Des images diffusées sur les réseaux sociaux dimanche et lundi montraient d’importants dégâts des eaux, en particulier dans l’État de Rakhine, en Birmanie. Plusieurs villages ont été inondés tandis que des maisons et autres bâtiments ont été détruits. Le cyclone Mocha s’est depuis considérablement affaibli et ne constitue plus une menace lundi.