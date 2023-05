Jean-François Bourlart: «Une étape du Tour, la prochaine étape à franchir»

Il dirige son équipe comme un père de famille. Parfois exigeant, souvent rassurant, dans l’écoute et le partage. En se préoccupant des soucis du quotidien tout en construisant les projets de demain et après-demain. Jean-François Bourlart incarne l’équipe Intermarché – Circus-Wanty depuis sa création, il en est le patron et le garant des valeurs.

Obtenir des résultats au plus haut niveau du sport mondial et préserver un esprit familial, c’est vraiment possible ? Comment Intermarché – Circus-Wanty, 5e équipe au classement mondial 2022, numéro 1 en début de saison 2023, y parvient-elle ?