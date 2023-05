Bart De Wever tacle à nouveau Georges-Louis Bouchez: «Il est très loin de la réalité, je ne l’apprécie pas beaucoup»

«Je l’ai (M. Bouchez) regardé sur la télévision flamande et je constate que tout ce qu’il s’imagine n’est pas vraiment la réalité», a souligné le président des nationalistes flamands à propos de celui du MR, qui se dit volontiers «belgicain».

Ce dernier avait affiché le mois dernier sur BX1-radio une préférence pour une coalition suédoise avec la N-VA en 2024 plutôt qu’une reconduction de l’actuelle Vivaldi, à moins que la formation nationaliste flamande souhaite travailler sur la question communautaire.

Selon M. Bouchez, la Suédoise (qui a rassemblé la N-VA, le CD&V, l’Open VLD et le MR entre octobre 2014 et décembre 2018) était beaucoup plus efficace» que l’actuelle coalition libérale-socialiste-écologiste-CD&V.

«Il suffit de voir le nombre de réformes qui ont été réalisées sous la Suédoise et qui ne sont plus réalisées aujourd’hui», avait ajouté le président des libéraux francophones.

Ce lundi matin, Bart De Wever était l’invité de la matinale de Bel RTL. L’occasion pour le président de la N-VA de s’exprimer sur le confédéralisme. Il n’a pas hésité à tacler Georges-Louis Bouchez, le président du MR tentant un rapprochement entre les deux partis politiques.