Opération commando dans les Ardennes

« Allez, tout le monde est équipé, on part en courant. » On croit d’abord à une blague. On n’est pas venus là pour souffrir, OK ? Ça n’en est pas une. Et Laurine Godart, la guide et instructrice, file à petites foulées dans les allées du fort de Charlemont. Il faut la suivre et après un petit parcours, elle stoppe au début du circuit. Là, la vue sur le fort et Givet est imprenable. Mais nous ne sommes pas en visite. « On commence par dix pompes. »… « Allez ! » On finit par s’exécuter. Fatigués avant même d’avoir commencé.

Entre 1 heure et 2 heures

« On vit vraiment une expérience avec un moniteur qui devient un instructeur pas vraiment cool, comme chez les commandos », signale Audrey Tépeint-Malcorps, la directrice du site. C’est vrai, Laurine n’est pas si sympa. Mais comme c’est elle qui nous explique comment appréhender et franchir au mieux les obstacles, on lui pardonne.