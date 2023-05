La famille belge en colère après son vol Ryanair: «Elle a été vue pour la dernière fois dans les mains d’un membre du personnel de cabine»

Juha Croes, un jeune Belge, sortait de l’avion lors du retour de ses vacances en Espagne avec ses parents et grands-parents, quand il s’est aperçu qu’il lui manquait quelque chose. Il s’agissait de sa console de jeu Nintendo…

« Nous étions devant le carrousel à bagages quand nous avons réalisé qu’il nous manquait quelque chose », explique Willy, le grand-père de Juha, à nos confrères de HBVL. « Une famille dans la file d’attente devant nous dans l’avion est venue nous dire qu’elle avait vu la Nintendo de Juha et l’a remise à l’un des agents de bord de Ryanair », ajoute le grand-père.

La famille de Juha a ensuite contacté le service des objets perdus et trouvés de l’aéroport, mais après des jours d’enquête, « il a été déclaré que la Nintendo n’avait jamais été amenée », déplore Willy. « Cela ne peut que signifier que l’équipage de cabine a gardé la console de jeu. C’est un appareil qui vaut 290 euros et un pack de jeux qui en coûtent ensemble 440. Nous aimerions être indemnisés », demande le grand-père de Juha.

Mais alors que la famille a essayé à de multiples reprises de contacter Ryanair, aucune réponse ne leur est parvenue, que cela soit via le chat, le service client ou les formulaires en ligne.

En réponse à HBVL, Ryanair a indiqué : « Il est de la responsabilité de chaque passager de s’assurer qu’il a tous ses effets personnels avec lui lorsqu’il quitte l’avion. Si des objets sont laissés à bord, ils seront remis à l’aéroport. Et alors que Ryanair a suggéré à la famille de se tourner vers l’aéroport de Cologne, ce dernier a également décliné toute responsabilité : « Malheureusement, nous ne pouvons pas vous aider. Lorsque des choses sont oubliées dans un avion et qu’elles sont transmises au personnel de bord, l’aéroport n’est pas impliqué dans ce processus et n’en est pas informé. Pouvons-nous vous demander de contacter Wisag, le bagagiste de Ryanair ? Car nous pensons aussi qu’il est important que la console de ce garçon soit rendue ».