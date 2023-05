À Saint-Brice-Courcelles près de Reims, la Ferronnerie Mazingue va refaire la croix de la flèche de Notre-Dame de Paris

Installée à Saint-Brice-Courcelles, près de Reims, et spécialisée dans les monuments historiques, la Ferronnerie Mazingue a l’habitude de participer à des chantiers d’exception à Paris, comme actuellement au musée du Louvre, aux Invalides et au palais de justice de l’île de la Cité. Mais avec le nouveau marché qu’elle a décroché, elle va apporter sa pierre à une aventure hors norme. La Ferronnerie Mazingue va en effet restituer la croix de la flèche de Notre-Dame de Paris. Comme c’était le cas pour la flèche de l’architecte Viollet-le-Duc, qui s’est brisée lors de l’incendie du 15 avril 2019, cette croix en acier culminera à près de 100 mètres.

Ce travail sera réalisé pour le compte de l’entreprise Le Bras Frères, mandataire d’un groupement (Le Bras Frères, Balas, Le Ny et UTB) retenu par l’Établissement public chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale, pour la restauration de la couverture de la flèche et des deux bras du transept.