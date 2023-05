Ja Morant à nouveau dans la tourmente: la star de la NBA s’affiche avec une arme à feu pour la deuxième fois en deux mois (vidéo)

Après la polémique de Ja Morant avec une arme dans une discothèque, voici la polémique de Ja Morant avec une arme dans une voiture. En congé depuis l’élimination des Memphis Grizzlies au premier tour des playoffs, le meneur de jeu se retrouve à nouveau au coeur de la tourmente à cause d’une vidéo postée sur les réseaux sociaux. En effet, sur des images provenant d’un live Instagram, Ja Morant, qui était sur le siège passager d’une voiture, s’est affiché brièvement avec une arme à feu. Reste toutefois à déterminer si ces images sont récentes. En attendant, la NBA a annoncé avoir ouvert une enquête à ce sujet.

S’il s’avère que ces images sont bel et bien récentes, la star du basket risque très gros. Malheureusement, ce dernier est devenu coutumier des faits, et la NBA pourrait opter pour une lourde sanction, afin de lui faire enfin comprendre la gravité de ses actes. En effet, il y a moins de deux mois, Ja Morant avait déjà écopé d’une suspension de huit rencontres après s’être affiché dans une discothèque avec une arme à feu, le tout diffusé dans un live Instagram. Le meneur de jeu avait alors accepté de suivre un programme d’aide psychologique et avait annoncé avoir compris la leçon. Visiblement, ce n’est pas le cas...