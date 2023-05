Lidl prend une lourde décision qui va impacter de nombreux clients des magasins... dès aujourd’hui!

Les folders papier disparaissent peu à peu chez LIDL au profit des folders numériques. Le supermarché a d’ailleurs décidé de complètement les abandonner dans 4 grandes villes belges, dont Liège et Namur, et ce dès la semaine prochaine.

Au début d’année, Lidl annonçait, après Carrefour et Delhaize, qu’il allait progressivement supprimer ses brochures publicitaires dans les grandes villes pour investir davantage dans le numérique. « Les habitants des grandes villes sont plus connectés et placent plus souvent des autocollants ’pas de publicité’ sur leur boîte aux lettres. Ceci vous fait déjà perdre une partie de votre couverture », indiquait le discounter à Gondola.