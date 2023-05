Décès du «Parrain du poker», Doyle Brunson, à 89 ans

Aucune précision n’a été fournie sur les causes de la mort.

«C’est le cœur lourd que nous annonçons le décès de notre père, Doyle Brunson. C’était un chrétien, un mari, un père et un grand-père aimé», a écrit sa famille dans un communiqué tweeté par l’agent du joueur de poker, Brian Balsbaugh.

Brunson a remporté dix tournois des World Series of Poker (WSP) et a été deux fois champion du monde, en 1976 et 1977.