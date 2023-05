Double accident dramatique à Durbuy: un motard a perdu la vie, un conducteur de voiture héliporté à Liège

Vers 16h10 ce dimanche, un motard néerlandophone, né en 1995, a perdu la vie, route d’Oppagne entre Wéris et Barvaux. La moto a fait une sortie de route, sur la droite, et percuté un arbre. Le motard, éjecté, a été tué sur le coup. Le jeune homme avait passé la journée au golf de Durbuy avec deux amis motards et était sur le chemin du retour avec eux quand l’accident s’est produit. Un expert s’est rendu sur place.

Plus tard dans la journée, vers 21 h, au lieu-dit Grandes Rochettes, à Izier, une voiture, seule en cause, a fait une sortie de route. Le conducteur, seul à bord du véhicule, a été grièvement blessé. Son pronostic vital est engagé. Il a été héliporté Liège.