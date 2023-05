Un petit tamanoir est né à Planckendael: une première dans l’histoire du zoo (vidéo)

La femelle Tikaya a accouché après une période de gestation de 180 jours. L’accouchement s’est déroulé sans encombre. La mère et le petit se portent bien. Le bébé d’environ 1,5 kilo boit bien et reste bien accroché au dos de sa maman lorsqu’elle marche. Il va rester posté sur son dos pendant six à neuf mois environ, a précisé le zoo.

Le tamanoir est un mammifère d’Amérique centrale et d’Amérique du Sud. Selon la liste rouge de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), il s’agit d’une espèce vulnérable dont le nombre ne cesse de diminuer, principalement en raison de la perte de leur habitat.