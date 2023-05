Elon Musk reçu à l’Elysée en marge du sommet «Choose France»

Ils vont discuter de «l’attractivité de la France et de ses industries», a précisé la présidence. Le chef de l’État recevra dans l’après-midi plus de 200 grands patrons de multinationales au château de Versailles pour la sixième édition de «Choose France», avec un montant record de 13 milliards d’euros d’investissements déjà annoncés.

Emmanuel Macron et Elon Musk s’étaient déjà rencontrés en décembre à La Nouvelle Orléans lors de la visite aux États-Unis du président français. Ils avaient eu, selon ce dernier, «une discussion claire et sincère» et échangé sur de «futurs projets industriels verts comme la production de véhicules électriques et de batteries».