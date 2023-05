Les taxis partagés Collecto roulent à nouveau à Bruxelles en soirée

Service très apprécié par les fêtards, les taxis de nuit Collecto sont de retour dès le lundi 15 mai. Ces taxis partagés disponibles tous les jours entre 23h et 6h du matin conduisaient les passagers partout dans Bruxelles pour seulement cinq euros depuis l’un des 200 arrêts de la Stib.

La reprise du service s’accompagne de quelques changements. La course passe de cinq à six euros. Depuis la réforme «Taxi», tous les chauffeurs (de taxi de rue et de station) pourront assurer des courses Collecto sans devoir être affiliés à la centrale Taxis verts qui a repris la concession et l’exploitation de la plateforme numérique pour les cinq prochaines années.