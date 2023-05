Action débarque avec une grosse nouveauté dès aujourd'hui en Belgique

Dans sa toute nouvelle boutique en ligne, Action propose des produits différents de ceux vendus dans ses magasins. Il s’agit souvent d’articles plus volumineux, que les clients préfèrent généralement se faire livrer à domicile (comme le mobilier de jardin, les chariots à outils et les tapis). À l’image d’une partie de l’assortiment d’Action dans ses magasins, celui du webshop va changer régulièrement, notamment grâce à de nouvelles offres hebdomadaires uniquement disponibles en ligne. de videos Joeri Sanders, General Manager BeLux, déclare : « Avec cette boutique en ligne, Action élargit sa gamme d’articles essentiels et surprenants et les rend plus accessibles à un public toujours plus large. De cette manière, nous servons encore mieux nos clients actuels et les nouveaux clients trouveront plus facilement notre offre. De nombreux produits de la boutique en ligne sont plus volumineux que ceux de nos magasins, mais nous restons fidèles à la formule qui a fait notre succès : en ligne aussi, nous offrons la meilleure qualité au prix le plus bas. »

Avec sa boutique en ligne, Action franchit une étape importante sur le front numérique – un élément essentiel de sa stratégie de croissance. Il y a deux ans, Action a ouvert son premier webshop aux Pays-Bas et aujourd’hui, la Belgique est le premier pays à emboîter le pas. Du point de vue du comportement ROPO (Research Online, Purchase Offline), Action était déjà en bonne position dans toute l’Europe grâce à son site web et à son application de fidélisation. Aujourd’hui, l’entreprise ajoute l’e-commerce à son offre en Belgique.

« Comme aux Pays-Bas, l’objectif est de compléter l’offre de nos magasins », explique Joeri Sanders. « Nos magasins restent le moteur de notre stratégie de croissance. Nous continuons à y investir massivement – via des déménagements récents à Courtrai et Lanaken et l’ouverture d’un tout nouveau magasin à Calamine – et à y recruter du personnel. La boutique en ligne ne fera que renforcer Action et ses magasins. »