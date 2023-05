Après son doigt polémique, pourquoi La Zarra a-t-elle quitté la salle où se déroulait l’Eurovision avant même l’annonce du grand gagnant? «Je devais me soulager»

L’Eurovision aura tenu ses promesses. En plus d’un show exceptionnel à Liverpool, on a eu droit aux traditionnelles polémiques. Après le spectateur qui monte sur scène pour montrer ses fesses, le groupe Maneskin accusé de se droguer en pleine finale, voilà que cette année on a pu voir une femme battre le beurre d’une bien drôle de façon. Mais ce que tout le monde retiendra, c’est le beau doigt de La Zarra, représentante française, qui, fort peu ravie de terminer 16ème sur 26, n’a pas hésité à faire une sorte de doigt d’honneur à la caméra.

Ce qui a également été vu la concernant, mais qui a moins fait réagir, c’est son départ de la salle, alors que le nom de la gagnante Loreen (pour la Suède), n’avait même pas été annoncé ! Dans la vidéo ci-dessous, on peut la voir passer derrière le candidat finlandais, manifestement assez pressée. Toujours auprès de BFM TV, La Zarra a expliqué qu’elle devait se rendre aux toilettes : « On reste assis pendant de longues heures et ma vessie est très petite. Je devais me lever pour me soulager! »