Le destin d’Anja, une Belge de 44 ans, a été bouleversé à jamais quand elle a croisé le chemin d’un conducteur fantôme: «Je me sens comme une mère handicapée et c’est difficile à supporter»

Anja Cich, une Belge de 44 ans originaire de Bilzen, en Flandre, est une miraculée. La quadragénaire a survécu à un crash avec un conducteur fantôme sur l’E313 à Hasselt. Et si elle est vue comme une miraculée car elle est toujours en vie, la Belge explique dans les colonnes du Nieuwsblad que depuis ce terrible jour, elle survit. « De corps et d’esprit, je suis brisée », confie-t-elle. Le dramatique accident lui a ôté la parole et lui a causé de graves lésions cérébrales.

« Je n’étais pas inconsciente. J’ai senti le choc et j’ai tout entendu après. Après un tel choc, tous vos sens sont à fleur de peau et l’adrénaline se précipite dans votre corps. J’ai entendu deux portes s’ouvrir puis des voix lointaines dire : ‘Oh, ça ne sent pas bon’. Mais tu ne sais pas si c’est à propos de toi », explique Anja. Elle explique ensuite avoir été approchée par un homme, à qui elle a donné le numéro de portable de son compagnon Jurgen. « Cet homme ne pouvait pas me voir à cause des airbags. Il y avait de la poudre partout et une drôle d’odeur », explique encore la mère de famille. « Mes jambes étaient bizarres, brûlantes. J’ai pensé : ‘J’ai perdu mes jambes ou je suis paralysée’. Un pompier s’est assis à côté de moi et m’a calmée. ‘Est-ce que je vais mourir ? J’ai un fils de cinq ans’, lui ai-je demandé ».

« Les gens agissent comme des fous »

Dans l’ambulance, Anja était dans un état très critique. « Ils parlaient de moi mais je n’en étais pas consciente », témoigne-t-elle encore. « Je les ai entendus dire que l’homme dans l’autre voiture était mort. J’ai crié : ‘Quoi ?’ », ajoute-t-elle. Arrivée aux urgences 1h30 après l’accident, Anja a subi des scanners, qui ont révélé que les blessures ne semblaient pas trop graves. Mais quand l’infirmière est venue demander à Anja comment elle allait, elle ne pouvait plus parler. C’est lors du deuxième examen que les médecins ont découvert que ses artères carotides étaient déchirées. « Tout le monde me parlait mais je ne pouvais pas répondre. Ces premiers jours, j’ai réalisé que c’était sérieux. Je pensais toujours que je reprendrais le travail la semaine suivante, car j’ouvrais cet hôtel à Bruxelles. C’était la cerise sur le gâteau de ma carrière », déplore Anja.

S’en sont suivis cinq longs mois d’hospitalisation. Quand elle est arrivée au centre de rééducation de Herk-de-Stad, elle pouvait à peine dire oui et non. « Je les ai abattus là-bas avec mes yeux. Comment pensez-vous que quelqu’un se sent quand vous pouvez à peine dire oui et non ? », raconte la mère de famille. « Les gens agissent comme des fous avec vous quand vous ne pouvez pas parler. Ils parlent plus fort ou bien, comme à l’hôpital de Jessa, je les ai entendus dire deux jours après mon accident : ‘Elle ne te comprend pas’. Je parle couramment cinq putain de langues et je suis née en Belgique, mais je ne pouvais pas me défendre. J’ai juste pleuré », explique Anja.

Au centre de rééducation, Anja avait plusieurs heures de thérapie, dont de l’orthophonie, par jour. « Je voulais plus d’heures et je pouvais gérer plus, mais c’était le maximum de thérapie qu’ils pouvaient m’offrir. La seule décision que j’avais le droit de prendre était de savoir si je voulais du chocolat ou du salami dans mon sandwich », raconte encore Anja. Maintenant qu’elle est sortie de l’hôpital, la rééducation n’est pas encore finie pour Anja. Un orthophoniste vient chez elle deux fois par semaine et elle se rend également deux fois par semaine chez un autre orthophoniste à Genk, pour la partie cognitive. « Mon vocabulaire n’a pas disparu, mais faire des sons est toujours difficile. J’ai également dû faire de nombreux pas en arrière sur le plan cognitif, ma mémoire de travail est affectée. Les notions ‘dessus et dessous’, ‘plus et moins’, ‘avant et après’ me sont difficiles », témoigne encore Anja. « Même pendant les devoirs avec Lawrens, qui est maintenant en première année, il connaît déjà la réponse alors que je suis encore en train de réfléchir. Je me sens comme une mère handicapée et c’est difficile à supporter », ajoute-t-elle.

Le drame aurait pu être évité

Pour la mère de famille, le chemin est encore long. « Je suis toujours en colère contre ce qui m’est arrivé. Le conducteur fantôme était en tort. Sa compagne s’est excusée 100 fois, et elle n’est pas à blâmer », témoigne la maman de Lawrens.

Ce qui est également très dur pour Anja et sa famille, c’est que l’accident aurait pu être évité. « Le conducteur à contre-sens se tenait déjà dans le sens inverse de la circulation aux feux de la Kuringersteenweg à Kuringen. Pas moins de sept témoins l’ont vu, certains ont klaxonné et fait des appels de phares, mais personne n’a vraiment agi, car à côté du conducteur fantôme, il y avait deux fourgons de police. Ils se sont arrêtés au feu rouge. Tous les témoins pensaient que la police était là pour ce conducteur à contre-sens, mais les deux combis roulaient vers Hasselt centre et ne sont pas intervenus, alors que le conducteur s’engageait sur l’autoroute par la sortie », explique Anja.