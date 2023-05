Dégâts importants et gros ralentissements: un accrochage entre plusieurs véhicules sème le bazar sur l’autoroute A17

Dans la zone 90, quatre véhicules en provenance de Mouscron sont entrés en collision. Une file de plusieurs kilomètres sur les deux bandes de l’autoroute A17 s’est formée dans le sens Mouscron-Tournai. Dans chaque voiture se trouvait un conducteur. Un a pu sortir seul de son habitacle pour se mettre derrière le rail de sécurité. On déplore encore deux blessés légers et une personne blessée plus sévèrement. Le lieutenant Jean-François Duhez, officier coordonnant l’intervention a donné des précisions à nos confrères de l’Avenir : « Deux blessés légers sont partis sur le site de L’Union. Une autre aux blessures un peu plus conséquentes mais consciente, sans pouvoir se prononcer précisément, est partie vers le CHwapi ».

Les autopompes de Tournai et d’Evregnies sont intervenues ainsi qu’un véhicule de balisage. Trois ambulances et le SMUR sont aussi descendus sur site ainsi que la police de Tournai et la police des autoroutes de Péruwelz.