Un atelier-conférence à Mons pour vous redonner confiance en vous et en l’avenir

Chaque être humain est animé par des valeurs. Ses valeurs lui permettent de comprendre où se trouve sa juste place, une place qui lui apporte du plaisir et du sens au quotidien dans sa vie professionnelle et privée.

Vous ne trouvez plus de sens dans votre travail ? Vous vous y ennuyez et en arrivez à vous dévaloriser ? Peut-être même êtes-vous en burn-out ? Il est grand temps de rayonner.

Après un burn-out en 2004 et une profonde remise en question en 2013, Jean-Charles della Faille a changé de vie. Après avoir été publicitaire pendant une vingtaine d’années, il est devenu consultant en entreprise, puis a élargi sa palette de services au développement personnel. Comme conférencier d’abord, ensuite mentor et auteur. Après la sortie de son livre « Vous êtes fantastique » en octobre 2018, il propose depuis quelques années une série de workshops à destination des particuliers.

Il veut apporter du sens, un cap, aider ses clients à se réinventer si nécessaire, en tout cas leur permettre d’être à leur place et de retrouver du plaisir et de la joie au quotidien.

Une tournée en Belgique

Le succès étant au rendez-vous, il recommence en 2023 une tournée en Belgique et sera notamment présent dans les locaux de l’UCLouvain FUCaM de Mons, le mercredi 17 mai de 19h30 à 22h30 afin d’aider les particuliers à comprendre ce qui les anime, où et comment ils peuvent avoir un impact positif et trouver du sens à leur travail.

Réservations et agenda complet des conférences via le lien suivant : https ://jeancharlesdellafaille.com/agenda-des-evenements-2023/