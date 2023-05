La douche froide pour de nombreuses familles belges: elles reçoivent des factures élevées… alors qu’elles ont déjà payé, «ils menacent d’infliger des amendes»

Le rêve d’une vie n’est plus pour une quarantaine de familles de Flandre Occidentale. Celles-ci avait opté pour la société de construction Sua Casa de Roulers pour bâtir leur maison. Après des mois et de grosses sommes avancées, elles ont dû se rendre à l’évidence : les chantiers n’avançaient pas. Et finalement, le promoteur immobilier a déposé le bilan.

Le début d’un calvaire pour les nombreux Belges victimes de cette faillite qui doivent désormais vivre les étapes ennuyantes d’une telle situation : curateur, plainte au pénal, enquête… Cela va prendre du temps avant que les familles puissent voir le bout du tunnel. D’autant que dans leur malheur, celles-ci ont eu une nouvelle douche froide la semaine dernière.