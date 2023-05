Énorme frayeur pour Gemma en voyant la police, armée jusqu’aux dents, débarquer chez elle: «J’étais complètement terrifiée, je n’avais aucune idée de ce qu’il se passait» (vidéo)

Gemma et son mari Mark avaient acheté le jouet à leur fils la veille. « Dès que nous sommes revenus dans la voiture, il a demandé à y jeter un coup d’œil, alors Mark l’a sorti du coffre, a enlevé l’emballage et l’a donné à Charlie », explique encore Gemma dans les colonnes du Sun. Le lendemain, elle recevait un appel des voisins lui indiquant que la police avait encerclé sa maison. « Puis, il y a eu un énorme coup sur la porte d’entrée et quelqu’un a crié ‘police !’ ».