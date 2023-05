Une journée de dépistage du cancer de la peau organisée le 22 mai aux Galeries St Lambert à Liège avec le CHU et la Citadelle

Les Belges adorent le soleil mais, comme pour toutes les bonnes choses, il ne faut pas en abuser. On oublie trop souvent que certains types de peaux sont plus sensibles aux rayons que d’autres. Or, en Belgique, on diagnostique annuellement plus de 1.500 mélanomes nouveaux, des cas qui sont en constante augmentation. Il était donc important pour les deux hôpitaux liégeois de mettre l’accent sur le dépistage et sur la sensibilisation au grand public.

« S’il n’y a pas vraiment de bon moment pour se faire dépister, il est conseillé de le faire au moins une fois par an, surtout si on a la peau sensible et si notre corps comporte beaucoup de grains de beauté », explique le Pr Arjen Nikkels, chef du service de Dermatologie au CHU de Liège. « Comme pour tous les cancers, plus le problème est détecté tôt, mieux c’est. Constater un problème potentiel rapidement permettra de prendre les mesures adéquates, et d’éviter l’aggravation de la situation ».