Les parents de Mikaela, 22 ans, ne veulent plus entendre parler d’elle depuis sa reconversion professionnelle… particulière: «Je m’en fous, j’ai un salaire à six chiffres» (photos)

Mikaela Testa, une jeune femme âgée de 22 ans connue sur les réseaux sociaux, a confié à ses fans que ses parents refusaient de la voir depuis qu’elle s’était reconvertie professionnellement.

de videos

La jeune Australienne a rejoint le site OnlyFans il y a peu et connaît un grand succès. Mais pas vraiment auprès de ses parents, qui ont du mal à accepter ce choix de vie. « Ils m’ont reniée et ne m’ont plus jamais parlé depuis », explique la jeune femme à ses fans sur Instagram. « Mais je m’en fous, j’ai un salaire à six chiffres », ajoute-t-elle.