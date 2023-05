«Top Chef 2023», les pépites de Twitter (épisode 11): dans le noir, Glenn Viel et Paul Pairet se rapprochent dangereusement… et Philippe Etchebest ferme les yeux!

14 ans que ça dure et on n’a toujours pas trouvé la date de péremption. « Top Chef », ça vieillit comme le bon vin. Cette année encore, l’émission met Twitter en ébullition. Et comme on vous aime bien, on vous a sélectionné la crème de la crème du onzième épisode. À savourer sans modération (bon, on arrête les références culinaires, ça devient lourd).

Elle hante les candidats depuis douze saisons. C’est l’une des épreuves les plus redoutées du concours. Voici venue l’incontournable boîte noire. Dans cette boîte géante, les candidats et chefs sont plongés dans le noir et doivent deviner les ingrédients d’un plat rien qu’à l’odorat, au goût et au toucher, pour ensuite le reproduire à l’identique. Et comme si ce n’était déjà pas assez compliqué, cette année, la production a décidé de pimenter la chose, en demandant aux participants de reproduire un « trompe papilles », une sorte de trompe-l’œil, mais gustatif. Concrètement, le plat réalisé par le chef Pascal Barbot avait le goût de viande, mais n’en contenait pas. Il s’agissait en fait d’une brochette de champignons Portobello et de betteraves rouges au barbecue. Quel filou, ce chef Barbot.