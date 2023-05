Itinéraire en Nord et Pas-de-Calais sur les traces (du vrai) d’Artagnan

Entre les deux, une vie de cape et d’épée, celle de Charles Ogier de Batz de Castelmore, comte d’Artagnan. Un destin qui ne pouvait qu’inspirer Alexandre Dumas. Où les terres d’Artois, des Flandres et du Hainaut tiennent une place à part. À huit reprises au moins, d’Artagnan va en effet s’y illustrer.

Revenons à 1640. Le gaillard a 28 ans et déjà une expérience de la guerre lorsqu’il participe, sous le règne de Louis XIII, aux sièges d’Arras, puis de Bapaume, deux ans plus tard.

Triomphe dans les dunes à leffrinckoucke

Le mousquetaire redore son blason deux ans plus tard. Il est cette fois sur le littoral, à Mardyck, où le 26 mai 1658 il prête serment de fidélité à Louis XIV en devenant sous-lieutenant de la compagnie des mousquetaires du roi. Trois semaines plus tard, sous les ordres de Turenne, il est vainqueur face à Condé et aux Espagnols lors de la bataille des Dunes, à Leffrinckoucke. Le roi et sa suite font leur entrée à Dunkerque, puis à Bergues.

D’Artagnan a livré bataille dans les dunes de Leffrinckoucke. - Photo Johan Ben Azzouz

Près de dix ans s’écoulent à nouveau avant de revoir notre mousquetaire en campagne sous nos latitudes. Nous sommes en 1667 et d’Artagnan est de tous les temps forts de la reconquête des Flandres par Louis XIV. Passé par Arras fin mai, il prend Armentières dans la foulée, puis participe avec succès au siège de Douai (2-6 juillet) et se distingue lors du siège de Lille (10-27 août), prenant d’assaut, de nuit et sous la pluie, les fortifications de la demi-lune de Fives et la Noble Tour. Il y sera légèrement blessé. La capitale des Flandres est tombée.

Pendant le siège de Lille entre le 10 et le 20 août 1667, d’Artagnan prend d’assaut la Noble Tour. - Photo Pascal Bonnière

Au printemps 1670, puis au printemps de l’année suivante, celui qui dirige désormais les mousquetaires du roi participe à deux tournées des places fortes septentrionales : un premier trajet le conduit de Landrecies à Hesdin en passant par Le Quesnoy, Le Cateau, Bapaume, Arras, Douai, Lille, Béthune, Bergues, Dunkerque, Gravelines, Calais, Boulogne, Montreuil ; le second l’amène à revisiter les cités du littoral, puis Bailleul, Armentières et Lille.

Gouverneur sans panache

Lille où d’Artagnan revient d’avril à décembre 1672, cette fois en tant que gouverneur de la place. Huit mois d’ennui où d’Artagnan a maille à partir avec une partie de la population, anti-française et les ingénieurs de la citadelle de Vauban, en construction. Il loge à l’hôtel de Santes, rue de Tournai, alors résidence des gouverneurs.

En 1672, d’Artagnan est à Lille en tant que gouverneur de la place. Durant huit mois d’ennui, il a maille à partir avec une partie de la population, anti-française et les ingénieurs de la citadelle de Vauban, en construction. - Photo Philippe Pauchet

Le vieux mousquetaire – il a alors 61 ans – traverse la région pour sa dernière campagne, en 1673. Sur la route de Maastricht, où il perd la vie au combat, il se serait arrêté dormir au couvent des Bénédictines de Templemars.

En 1673, sur la route de Maastricht lors de sa dernière campagne, d’Artagnan se serait arrêté dormir au couvent des Bénédictines de Templemars.

Le mystère demeure quant à son lieu d’inhumation. S’il est probable que d’Artagnan repose près de Maastricht, d’aucuns rapportent que sa dépouille fut ramenée et enterrée au château d’Olhain, dans le Bruaysis, propriété de son cousin de Montesquiou. Le mousquetaire est loin d’avoir livré tous ses secrets…