Carnet rose au Domaine des Grottes de Han, avec cinq louveteaux arctiques

Après quelques jours passés en tanière au Domaine des Grottes de Han, la femelle louve arctique Keysa vient de donner naissance à cinq louveteaux. Ils font actuellement leurs premiers pas dehors. Rendez-vous tous les jours (exceptés les lundis 22 mai, 5, 12 et 19 juin) pour les personnes intéressées pour en profiter au cœur du Parc Animalier. Une opération visant à les attraper en vue de leur premier check-up (pesée, sexage, pose d’une puce d’identification, auscultation cardiaque, vermifuge…) sera réalisée dans les prochains jours.

Par ailleurs, le Parc vient également d’accueillir une nouvelle meute de loups gris : un mâle, Ramsès, originaire du Zoo de Berne et deux femelles, deux sœurs prénommées Cléo et Coco, en provenance du Parc National allemand Kellerwald-Edersee. Un des objectifs de leur arrivée est de former un couple alpha dans l’espoir de naissances futures.