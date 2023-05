Trophées du Sport de la Province de Liège 2023: c’est à vous d’élire votre sportif liégeois de l’année!

Les Trophées du Sport de la Province de Liège récompensent les sportifs et sportives de la province de Liège, professionnel.le.s et amateurs.trices, en équipe ou en individuel, qui se sont particulièrement distingué.e.s au cours de la saison sportive 2022-2023.

À travers cette cérémonie, la Province de Liège réaffirme son engagement pour le sport, plus particulièrement tous les sports pour toutes et tous. En effet, à côté des traditionnelles remises de trophées, la volonté de la Province de Liège est également de faire connaître des sports et des clubs moins connus du grand public, mais tout aussi essentiels. L’objectif affiché est clairement de susciter des vocations et promouvoir une pratique sportive régulière.