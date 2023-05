La Louvière cherche des candidats pour occuper ses maternités commerciales

L’objectif d’une « maternité » est de participer au renouveau commercial en centre-ville tout en apportant un soutien à celles et ceux qui souhaitent démarrer une activité commerciale, en proposant des surfaces aux loyers attractifs et évolutifs durant trois ans.

Dans le but de permettre l’éclosion de nouveaux commerces dans le centre-ville, La Louvière comme d’autres villes wallonnes s’est lancée, depuis quelques années, dans une politique de création de maternités commerciales.

Concrètement, la première année le commerçant ne payera que 40 % du loyer. Il payera 50 % la seconde année et 75 % la troisième année. Si le commerçant le souhaite, il aura ensuite la possibilité de rester dans le local deux années supplémentaires, en payant le loyer à hauteur de 100 %.

La Ville de La Louvière vient de lancer un appel à projets pour deux cellules commerciales, la première étant située au nº6 de la place Mansart et la seconde au nº46 de la rue Sylvain Guyaux, au sein d’un immeuble fraîchement rénové.

Lire aussi Logements, parking et maternité commerciale en projet rue S. Guyaux à La Louvière

Les activités commerciales recherchées doivent nécessairement être des « activités artisanales, productives et créatives ». Elles doivent pouvoir se tenir en centre urbain, sans affecter la quiétude de l’environnement et ne doivent produire aucune émission susceptible de détériorer l’environnement. Le commerçant doit par ailleurs s’engager à ouvrir 5 à 6 jours / semaine et au moins le samedi.

Le projet vous intéresse ? Votre dossier est à envoyer au plus tard au 30 juin 2023, à l’attention de Mr. Giovanni Cirasa sur l’adresse e-mail suivante : gcirasa@lalouviere.be avec l’objet « Dossier de candidature – Maternités commerciales. Les projets seront analysés par un comité de sélection qui choisira les projets lauréats parmi l’ensemble des candidatures réceptionnées.