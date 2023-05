Patrick Lefevere justifie l’abandon de Remco Evenepoel au Giro: «La santé de nos coureurs est prioritaire»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Patrick Lefevere avait quitté l’Italie jeudi, il y reviendra malgré tout la semaine prochaine. « J’ai des sponsors, les coureurs qui sont toujours en course, un staff, ce serait leur manquer de respect de ne pas aller les saluer, mais j’aurais effectivement aimé que cela se passe dans d’autres circonstances », a réagi par téléphone le manager de la formation Soudal-Quick Step, très énervé à l’heure de notre appel sur l’accumulation de « bêtises » (sic) sur les réseaux sociaux.

Patrick, il n’y a pas de règle officielle en matière de contrôle du Covid. Comment cela se passe dans votre équipe ?

Nous effectuons des tests régulièrement en compétition mais aussi en dehors. Ici, tous les coureurs et leurs accompagnateurs avaient été testés avant de partir. Puis il y a eu un contrôle lorsqu’ils sont arrivés sur place. Le troisième, c’était dimanche. On avait d’abord pensé les effectuer lors du jour de repos, ce lundi, mais on a anticipé…