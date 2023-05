Le premier quartier scolaire Triangle a été mis en œuvre à Laeken

Ce lundi matin, les aménagements du nouveau quartier scolaire Triangle étaient fin prêts pour accueillir les 3.000 élèves des 6 écoles et 3 crèches qui le composent. Après un processus de concertation avec les riverains, les écoles, les crèches et d’autres acteurs du quartier, la Ville de Bruxelles a entrepris différentes actions pour rendre les abords d’écoles plus surs et apaisés dans cette zone. « Tout le monde est d’accord pour dire que la situation devant l’entrée de ces écoles était souvent très chaotique, voire dangereuse. Encourager les déplacements actifs, surtout pour les dernières centaines de mètres jusqu’à l’école, et dès lors en apaiser les abords : c’est l’objectif », explique Bart Dhondt (Groen), échevin de la Mobilité et des Travaux Publics de la Ville de Bruxelles, présent sur place pour donner toutes les explications aux parents et élèves curieux de ces changements.

Au-delà des nuisances liées aux trajets vers et depuis les écoles, le quartier scolaire solutionnera aussi les problèmes de vitesse, causés entre autres par les rodéos urbains et le trafic engendré par les nombreux événements qu’accueille le plateau du Heysel. « Ces nouveaux aménagements améliorent la sécurité et la santé des enfants, mais les grands gagnants sont aussi les riverains puisque les aménagements diminuent non seulement le trafic lié aux écoles, mais aussi celui lié aux événements et aux rodéos urbains. Le quartier est donc rendu encore plus agréable, sain et sur », souligne Bart Dhondt.