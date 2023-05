Plus de 12.000 personnes à Tour & Taxis pour la 2e édition du StrEat Fest

Quatre jours durant, le StrEat Fest a rassemblé une sélection des 75 chefs et enseignes de qualité qui ont mis en avant leur vision de la street food. Du salé au sucré, ces noms de la gastronomie ont relevé le défi de proposer des dégustations à des prix abordables (5 ou 6€). En tout, plus de 30.000 plats se sont écoulés durant le festival.

Douze mille personnes se sont ainsi régalées des propositions culinaires de Kevin Lejeune – chef 1 étoile (La Canne en Ville), Alexandru Sapco – Jeune Chef de l’année 2023 au Gault&Millau (La Bonne Chère), Luca Termine et Benjamin Homsy (Tatar), Soenil Bahadoer – chef 2 étoiles (The Spicy Chef), Erwan Kenzo Nakata (Gramm), Logan Depuyt (L’artiste de Falaen), Robin Froeliger (Nénu), Clara Freitas et Paul Ravet (La Cave à manger – Winery), Anaïs Gaudemer (Cokoa), Stefan Jacobs – chef 1 étoile (Hors-Champs), Glen Ramaekers (Humphrey), Nathan Urbanowiez (Sanzaru), César Lewandowski pour ne citer qu’eux.

Pour tous les chefs présents, c’est aussi l’occasion de se retrouver et d’aller à la rencontre d’un nouveau public. « Le StrEat Fest, c’est l’événement food 2.0 qui rassemble tous les amoureux des bonnes tables. C’est l’occasion de rencontrer nos habitués et nos futurs clients, mais aussi de passer un moment privilégié entre chefs, en dehors des cuisines et dans un cadre plus festif » souligne Anaïs Gaudemer, cheffe de l’enseigne Cokoa.

En tout, 150 ateliers, initiations et cours de cuisine étaient accessibles pendant la durée du StrEat Fest. Ces activités proposées gratuitement aux détenteurs d’un ticket ont rencontré un énorme succès. Chaque jour, le StrEat Fest proposait également des concerts et DJ sets. Un marché des créateurs et des producteurs a fait découvrir le savoir-faire « made in Belgium » dans la même démarche durable et raisonnée que le festival.