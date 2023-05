En pleine célébration du titre en Liga, un joueur du Barça lance un appel à Lionel Messi: «Il ne manque que toi!»

Le FC Barcelone est assuré de remporter un 27e titre de champion d’Espagne après sa large victoire 2-4 dans le derby face à l’Espanyol, dimanche, lors de la 34e journée. Le dernier titre du Barça remontait à 2019. Robert Lewandowski (11e, 41e), Alejandro Balde (20e) et Jules Koundé (53e) ont marqué les buts du Barça. Javi Puado (73e) et Joselu (90e+2) ont réduit l’écart pour l’Espanyol. Barcelone, 85 points, compte 14 longueurs d’avance sur le Real Madrid à quatre journées de la fin et ne peut plus être rejoint par son rival.

Après la rencontre, malgré quelques incidents avec les supporters des rivaux de l’Espanyol Barcelone, les Blaugranas n’ont pas manqué de célébrer ce titre. Les joueurs de Xavi ont fait la fête dans les vestiaires et ont partagé ces moments de joie sur les réseaux sociaux. Dans ces images postées en ligne, un cliché posté par Franck Kessié a particulièrement retenu l’attention des fans catalans. En effet, sur ce dernier, posté dans la story Instagram de l’Ivoirien, on peut le voir aux côté de Raphinha, Garcia, Lewandowski, Koundé, Dembelé, Gavi et Fati, avec un petit mot à destination... de Lionel Messi ! « Il ne manque plus que toi Lionel », peut-on lire sur cette photo. Ou plutôt, pouvait-on lire. Car, très rapidement, Franck Kessié a supprimé sa story...