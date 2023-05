Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

** **** **** *** **** **** ***** *** *** **** ******** **** ** ***** ** ****** **** ************* ** ******************* ***** ***** ********* ** ******** ********* ********* ******* ** ***** ** ***** ** ****** * **** ****** **** ******* *** *** ********* ******* ** *********** *** ** *********** ***** *** ***** ****** ** ************* ********* *** ** ****** *** ****** **** ** ******* ** ******** *** ********** ** ******** **** ** **** ** ** *******

Lire aussi Les photos et vidéos d’une nuit de folie au RFC Tournai Pour les Athois, le concept sera nouveau comme l’a décrit Séverine. « C’est un bar à vin , un lounge, nous organisons des soirées le jeudi et le vendredi comme des réunions d’après travail comme le personnel du musée Gallo-Romain et l’Office du Tourisme a fait en nous rendant une petite visite de courtoisie. Nous proposons des vins de qualité que nous sommes allés dénicher du côté du salon des Vignerons de Lille. En plus, nous avons lié de bons rapports avec certains vignerons et nous pourrons, à l’avenir, aller nous servir directement chez eux ».

*** ***********

** **** *** ***** **** ******* ***** **** ********** ********** ****** **** ********* *** ******** ** ******* ** **** *********** **** *** ****** ** ** ******* **** ***** ** ************ **** ******** *** ********* ** *************** ** ** ******* ** ******* ***** ********* **** ** ********** **** *********** **** *********** ******** ** ** ******************

** ****** *** ********* ** *** ******* *** ******* ** ****** *** ** ** *** ** ** ********** *** *** ******* *********** *** **** ******* ****** ********** **** *** ******** ** ***** ************* ** ******* *** ******** *************** ** ** ** **** **** ******* *** ******** *** **** ** ************* ******* ****** ** ******** ** ****** ** *** *********** ********** *** ***** *******

*************** ** ******* ******** ** ************* *** *** ******* ********** ****** ***** ****** *** ************** ** ******* ***** ** ****** **************** ** ** ** ****** ** ******* ******* ** **** ************** ** ** *********** ** ** ********* ** **** ******* ***** ** ****** ****** **** ** **** ***** *** ****** ************ ********* ******