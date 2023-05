Lionel Messi bientôt de retour au FC Barcelone? «Nous ferons tout ce qui est possible pour le ramener», assure Joan Laporta

« La vérité est qu’il s’agissait d’une conversation très affectueuse, très agréable, et que nous nous sommes également envoyé des messages ces derniers temps », a ajouté le président catalan, assurant qu’« il y a une relation » avec le joueur.

Laporta a affirmé plus tôt lundi au média Jijantes que « nous ferons tout ce qui est possible » pour ramener le N.10 argentin au Barça, mais il s’est montré plus prudent sur TV3.