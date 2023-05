Atteinte de sclérose en plaques, Hannah, jeune maman, est sous le choc en retournant à sa voiture sur le parking du supermarché: «J’ai essayé de ne pas laisser cela m’affecter»

Hannah Campbell, atteinte de sclérose en plaques, a été confrontée à une situation surréaliste dans le parking d’un supermarché au Royaume-Uni. Dans les colonnes du Mirror, la jeune femme a expliqué avoir été accostée par un inconnu, qui ne comprenait pas pourquoi elle détenait un badge de personne à mobilité réduite. « Je me suis sentie vraiment ébranlée et j’ai réalisé à quel point il s’était empressé de porter un jugement sur mon état », raconte-t-elle. « Je venais de remettre le chariot après les courses et de retourner à ma voiture quand l’homme m’a arrêtée », poursuit Hannah. « Il m’a dit que quelqu’un avait pris des photos de badges bleus dans les voitures et m’a mise en garde de faire attention, laissant entendre que j’avais volé le badge et qu’il ne voulait pas que je me fasse prendre », raconte la jeune femme.

Très étonnée, Hannah a ignoré l'homme et est montée dans sa voiture dès qu'elle a pu. « Le truc, c'est que j'ai des bons jours, et des mauvais jours, où la douleur est si intense que je peux à peine me déplacer et que j'ai besoin de béquilles », témoigne Hannah. « J'ai essayé de ne pas laisser cela m'affecter. Il montrait ses préjugés. Ce n'est pas parce que vous ne pouvez pas voir le handicap de quelqu'un qu'il n'est pas là. Je ne veux pas avoir de badge bleu mais j'en a besoin », commente encore la jeune femme. « Personne ne veut être handicapé », ajoute-t-elle.