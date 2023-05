Une fresque sur les violences intrafamiliales va voir le jour à Namur

Une fresque urbaine sera réalisée de ce mardi jusqu’au samedi 20 mai à Namur, sur le mur de la brasserie des Champs Elysées, à côté des nouvelles urgences du CHRSM. Elle sera intitulée « Hide and Seek » (« Cache-cache »). La thématique : les violences intrafamiliales. L’artiste chargée de la réaliser est Iota, du collectif Propaganza, dont l’objectif est de promouvoir et développer le graffiti et le street art en Belgique.

La localisation de cette fresque ne doit rien au hasard. Elle se situe sur la route de l’une des entrées principales vers Namur. Elle se trouve également en face du nouveau Centre de Prise en charge des Violences Sexuelles du CHRSM, qui vient tout juste d’ouvrir ses portes.